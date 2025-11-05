تفاهم بين برِّي وسلام حول أولوية الإعمار

27
لبنان
تفاهم بين برِّي وسلام حول أولوية الإعمار
Lebanon 24
05-11-2025
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الحكومة
نواف سلام
خلال استقباله وفد "تجمّع أبناء البلدات الحدودية الجنوبية" الذي أطلعه على أوضاع القرى الحدودية، أنّ
إعادة الإعمار
تمثّل أولوية وطنية للحكومة برمّتها.
وأوضح أنّ الحكومة أنجزت لائحة بمشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الجنوبية، وهي جاهزة للانطلاق فور تأمين التمويل المرتقب، لا سيما من
البنك الدولي
. كما أعلن أنّه سيقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ هذه المشاريع، آملاً بأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنّ الحكومة لا تنتظر القرض الخارجي فحسب، بل تواصل العمل بجهودها الذاتية من خلال مشاريع تنفّذها الوزارات المعنية.
وكتبت" اللواء":في اطار السعي الرسمي والحكومي لاعادة الاعمار في الجنوب، اشادت مصادر
عين التينة
بتوجه الرئيس
نواف
سلام لاعتبار اعادة اعمار المناطق والمدن والقرى
اللبنانية
اولوية، مع السعي الحثيث لوضع كل متطلبات اعادة الاعمار على المسار التطبيقي.
وكشفت المصادر ان
الرئيس نبيه بري
اتفق مع الرئيس سلام على اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار في المصيلح، على ان تشارك فيه الحكومة، لكن عدم إقرار قرض البنك الدولي في مجلس النواب دفع رئيس الحكومة للإعتذار عن المشاركة وطلب تأجيل اللقاء، لكن طلبه جاء متأخراً، بعد توزيع الدعوات للمشاركين وإنجاز كل الترتيبات.
