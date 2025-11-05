الحرارة تخطت ليلا الـ30 درجة.. هل سيشهد لبنان منخفضات جوية قريباً؟

Advertisement

أفادت صفحة Weather Forecast ان 6 تشرين الثاني تخطت درجات الحرارة الساعة الرابعة عتبة الـ 30 درجة في عدّة مناطق ساحليّة وعلى المرتفعات المتوسطة، كما سجلت 24 درجة على إرتفاع 1500 متر.وأشارت إلى ان الرياح شرقيّة جافّة، ونسبة الرطوبة ما دون الـ 25%.تنخفض درجات الحرارة إبتداءً من يوم غد الجمعة، وتصبح باردة ساحِلاً، جبلاً وبِقاعاً إبتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ان لا منخفضات جويّة في المدى المنظور.