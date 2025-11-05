27
لبنان
الحرارة تخطت ليلا الـ30 درجة.. هل سيشهد لبنان منخفضات جوية قريباً؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
23:51
A-
A+
أفادت صفحة
lebanon
Weather Forecast ان
فجر اليوم الخميس
6 تشرين الثاني تخطت درجات الحرارة الساعة الرابعة عتبة الـ 30 درجة في عدّة مناطق ساحليّة وعلى المرتفعات المتوسطة، كما سجلت 24 درجة على إرتفاع 1500 متر.
وأشارت إلى ان الرياح شرقيّة جافّة، ونسبة الرطوبة ما دون الـ 25%.
تنخفض درجات الحرارة إبتداءً من يوم غد الجمعة، وتصبح باردة ساحِلاً، جبلاً وبِقاعاً إبتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى ان لا منخفضات جويّة في المدى المنظور.
