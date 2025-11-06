Advertisement

لبنان

"القوّات" تتهيأ لكل الاحتمالات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:15
رغم تمسك حزب "القوات اللبنانية" بموقفه الداعي إلى اقتراع المغتربين للنواب الـ128 في لبنان، وتلويحه بانسحاب وزرائه من مجلس الوزراء  اليوم في عدم  حال عدم الاخذ بمطالبهم، إلا أن أوساط الحزب بدأت فعليًا دراسة سيناريوهات أخرى تحسبًا لأي تعديل قد يطرأ على هذا المسار.
وتشير المعلومات إلى أن قيادة "القوات" تعمل على تنظيم ملفاتها الانتخابية في الخارج والداخل بشكل متوازٍ، بما يضمن الحفاظ على حجمها التمثيلي وعدم خسارة أي من الدوائر الحساسة.
كما تدرس "القوات" آليات جديدة للتعاطي مع ملف المغتربين، خصوصًا إذا تم حصر اقتراعهم بالمقاعد المخصصة لهم او اذا كان من الضروري زيارتهم لبنان للاقتراع، وذلك تجنبًا لأي تأثير سلبي أو تراجع انتخابي محتمل في الانتخابات المقبلة.


المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

الانتخابية

اللبنانية

