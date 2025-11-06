Advertisement

لبنان

نحو إدارة عصرية ومستدامة.. بلدية صيدا حدّثت هيكليتها الإدارية

06-11-2025 | 01:12
أعلنت بلدية صيدا تحديث هيكليتها الإدارية والتنظيمية بتمويل ودعم تقني من مؤسسة "إكسبيرتيز فرانس" (Expertise France) في خطوة نوعية على طريق تطوير الأداء البلدي وتعزيز القدرات المؤسسية، وذلك ضمن مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية ورفع كفاءة العمل البلدي في لبنان.
يأتي هذا التحديث، بحسب بيان، في سياق الرؤية التي عرضتها البلدية اخيرا خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية في فردان، والذي شاركت فيه بدعوة من رئيسة المجلس السيدة نسرين مشموشي، وبحضور رئيسة الإدارات والمجالس البلدية في وزارة الداخلية السيدة فاتن أبو الحسن، وخبراء من "إكسبيرتيز فرانس" وعدد من أعضاء المجلس.

وقد مثّل بلدية صيدا في اللقاء المهندس مصطفى البزري نيابةً عن رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي، إلى جانب عضوي المجلس البلدي ، ماجد عبد الجواد والمهندس هشام حشيشو، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية زهرة درزي، ورئيس مصلحة الهندسة المهندس زياد حكواتي.

قدّم وفد بلدية صيدا خلال الاجتماع عرضاً شاملاً بعنوان "رؤية بلدية صيدا 2035"، تضمّن محاور التحول البلدي الشامل نحو مؤسسة ذكية، مستدامة، وقريبة من المواطن، وذلك من خلال منصة بيانات موحدة ورؤية استراتيجية واحدة للمدينة.

الهيكلية الجديدة التي تم اعتمادها تواكب مبادئ الإدارة الحديثة، وتتيح للبلدية التوسع في مجالات توظيف جديدة وفقاً لحاجات التنمية المحلية، أبرزها:  التخطيط العمراني والتنمية الحضرية، الخدمات البيئية والصحية،  المرصد الحضري للتنمية المحلية و الخدمات الإلكترونية وأنظمة المعلومات والتحول الرقمي.

ويأتي هذا التحديث ليعزّز مبدأ التكامل بين المصالح والدوائر البلدية، وليمهّد لإطلاق برامج تدريب وتوظيف في الاختصاصات التقنية والإدارية والبيئية، بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واكد رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي أن "تحديث الهيكلية الإدارية خطوة أساسية نحو بناء بلدية مؤسساتية حديثة تعتمد الكفاءة والشفافية والتخطيط العلمي في إدارة المدينة"، مشيراً إلى أن "الشراكة مع إكسبيرتيز فرانس، التي ستزور بلدية صيدا مطلع الإسبوع، تتيح لصيدا الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التنظيم والإدارة والحوكمة المحلية".

يُذكر أنّ هذا التطوير يأتي ضمن خطة الإصلاح الإداري الشامل التي تنتهجها بلدية صيدا، بالتعاون مع الجهات المانحة والوزارات المعنية، بهدف تحويل البلدية إلى نموذج يحتذى في التحول الرقمي والإدارة المستدامة والخدمة العامة الفعّالة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24