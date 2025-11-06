Advertisement

لبنان

نائب سابق راغب بالتحالف "عن قناعة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:45
أبدى نائب زحلي سابق رغبته في خوض الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة "حزب الله" في هذا القضاء، مؤكداً أن مقعده سيكون محسوماً بالفوز على هذه اللائحة إذا لم يتحالف "التيار الوطني الحر" مع الحزب، حينها يذهب المقعد الماروني لمرشح "القوات اللبنانية"، ويبقى المقعد الأرثوذكسي للائحة "الحزب".
ولفت المصدر إلى أن النائب السابق ليس لديه أيّ إحراج في التحالف مع "الحزب"، كونه مقتنعاً بالخيار، مشددا على ان هذا التحالف ليس لمصلحة انتخابية بل عن قناعة".
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

