لبنان

الموفد السعودي بن فرحان في بيروت غدا

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:24
أشارت معلومات صحافية الى ان المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ويرافقه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24