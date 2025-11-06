"الهدف واحد": محاصرة باسيل

Advertisement

يبدو أن اتصالات جدية تدور في الكواليس بين القوى التي تُعرف بـ"خطها السيادي"، بهدف التوصل إلى تحالف انتخابي واسع في دائرة الثالثة التي تضم والبترون وبشري وزغرتا.هذا التقارب الذي يجري بعيدًا عن الأضواء يهدف إلى توحيد الجهود لمواجهة رئيس “ الحر” ، ومحاصرته سياسيًا في منطقته الأساسية.وتشير المعطيات إلى أن بين هذه القوى بات في مرحلة جيدة، وسط قناعة مشتركة بأن أي تشتّت في الأصوات سيصبّ في مصلحة " "، فيما التحالف المنسّق قد يبدّل موازين القوى في هذه الدائرة الحساسة.