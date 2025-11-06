Advertisement

لبنان

النيران امتدت إلى عدد من السيارات.. حريق كبير في إبل السقي

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:48
اندلع حريق كبير أمام كاراج لتصليح السيارات في أبل السقي، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات المركونة في المكان ما تسبب بحالة من الفوضى والقلق في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعلى الفور توجهت سيارات الدفاع المدني من مركزي جديدة مرجعيون والقليعة لاخماد النيران. 
