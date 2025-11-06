النيران امتدت إلى عدد من السيارات.. حريق كبير في إبل السقي

Advertisement

اندلع حريق كبير أمام كاراج لتصليح السيارات في أبل السقي، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات المركونة في المكان ما تسبب بحالة من الفوضى والقلق في المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى الفور توجهت سيارات الدفاع المدني من مركزي والقليعة لاخماد النيران.