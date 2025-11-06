Advertisement

لبنان

وسط التصعيد على الجبهة الشمالية.. هذا ما قامت به إسرائيل لمواجهة المسيّرات

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:14
كشفت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر إنشاء وحدات خاصة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وخطرها على إسرائيل.
وذكرت قناة "i24news" الإسرائيلية أن رئيس الأركان أوعز خلال جلسة مخصصة لمناقشة تهديد المسيّرات بتركيز الجهود والموارد لمختلف الأجهزة لمواجهة الظاهرة.

ويعتزم الجيش الإسرائيلي إنشاء وحدة دائمة للتنسيق العملياتي لرصد الطائرات والمهربين والتصدي للتهديدات داخل الأراضي الإسرائيلية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية العمليات.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر على الجبهة الشمالية، في ظل توقع هجوم إسرائيلي واسع يستهدف معاقل حزب الله في جنوب لبنان.
 
وتقرر بحسب التقرير الإسرائيلي، إنشاء وحدة عملياتية مشتركة تتعامل مع عمليات التهريب الجوي والبري على الحدود، سواء كانت ذات طابع مسلح، أمني أو جنائي، على أن تنفذ المهام في ظروف صعبة وظلام تام وبالتعاون مع قوات الأمن الإقليمية.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن الاجتماع يأتي ضمن عملية تفكير متكاملة ومتعددة الأجهزة تهدف إلى وضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع هذا التهديد المتزايد.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن "الجيش الإسرائيلي سيخصص موارد طويلة المدى لتطوير تقنيات دفاعية متقدمة، وزيادة جهود الاستخبارات والمراقبة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للاعتراض، والتشويش، والتعرف على الطائرات المسيّرة". (إرم نيوز) 
