انطلاق حافلات تقل نازحين سوريين من شمال لبنان

انطلقت من معرض رشيد كرامي الدولي في صباحًا حافلات تقل أعداداً إضافية من السوريين، في إطار المرحلة الثامنة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة إلى .تولى اللبناني الإشراف على عملية الانطلاق، التي تمت في معرض رشيد كرامي الدولي إلى معبر مركز العريضة الحدودي، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في .اشرف على الانطلاق رئيس شعبة لبنان الشمالي في دائرة الامن القومي العقيد هادي حريري، الامن العام في العقيد عازار الشامي و رئيس مركز طرابلس الإقليمي العقيد طلال والرائد وسام الدهيبي من شعبة الامن القومي و رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في دائرة لبنان الشمالي النقيب علاء الشامي.اشارة الى ان الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن النازحين.وأعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها الأمن العام، مؤكدين أن "العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة "، شاكرين للبنان " حسن الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من عشرة اعوام".