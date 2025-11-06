Advertisement

لبنان

انطلاق حافلات تقل نازحين سوريين من شمال لبنان

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:20
انطلقت من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس صباحًا حافلات تقل أعداداً إضافية من النازحين السوريين، في إطار المرحلة الثامنة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة إلى سوريا.
تولى الأمن العام اللبناني الإشراف على عملية الانطلاق، التي تمت في معرض رشيد كرامي الدولي إلى  معبر مركز العريضة الحدودي،  بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في لبنان.

اشرف على الانطلاق  رئيس شعبة لبنان الشمالي  في  دائرة  الامن القومي العقيد  هادي حريري،  رئيس دائرة الامن العام في الشمال العقيد عازار الشامي و رئيس مركز طرابلس الإقليمي العقيد طلال حمدان والرائد وسام الدهيبي من شعبة الامن القومي و رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في دائرة لبنان الشمالي  النقيب علاء الشامي.
 

اشارة الى ان الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن النازحين.

وأعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها الأمن العام، مؤكدين أن "العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة اللبنانية"، شاكرين للبنان " حسن الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من عشرة اعوام".
