يبيع جوازات سفر مزيفة.. هكذا تم توقيفه (صورة)

يضبط جوازات سفر مزوّرة وأسلحة حربيّة في



صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التزوير واستعمال المستندات غير الشرعية، وبعد عملية رصد وتعقّب دقيقة، أوقفت مديرية الشمال… pic.twitter.com/4HoggNqLjF — Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) November 6, 2025 Advertisement

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التزوير واستعمال المستندات غير الشرعية، وبعد عملية رصد وتعقّب دقيقة، أوقفت الاقليمية – ، المدعو (ر. خ.) بجرم بيع جوازات سفر اجنبية مزوّرة، وقد ضُبط بحوزته جواز سفر فنزولي مزيّف، ومسدسين حربيين .وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.