لبنان

يبيع جوازات سفر مزيفة.. هكذا تم توقيفه (صورة)

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:20
Doc-P-1438685-638980179333950280.webp
Doc-P-1438685-638980179333950280.webp photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التزوير واستعمال المستندات غير الشرعية، وبعد عملية رصد وتعقّب دقيقة، أوقفت مديرية الشمال الاقليمية  – مكتب طرابلس، المدعو (ر. خ.) بجرم بيع جوازات سفر اجنبية مزوّرة، وقد ضُبط بحوزته جواز سفر فنزولي مزيّف، ومسدسين حربيين .

وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
