Advertisement

لبنان

رستم: من يهاجم البعريني يستهدف نموذجا جديدا في العمل السياسي النظيف

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1438698-638980194214371809.png
Doc-P-1438698-638980194214371809.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد النائب أحمد رستم في بيان ان "الحملة التي يتعرّض لها الزميل النائب وليد البعريني ليست إلا انعكاسًا لحال من الإفلاس الأخلاقي والسياسي لدى بعض الأقلام المأجورة والأصوات المأزومة التي اعتادت الاصطياد في المياه العكرة".
Advertisement

وقال:" من المؤسف أن يصل مستوى البعض إلى السخرية من نائب لأنه قريب من الناس، يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، ويقف إلى جانب العمال والشباب والفقراء، ويشجعهم على الكدّ والعمل بدل الاتكال والتذمّر".

أضاف:"وليد البعريني لم يكن يومًا من نزلاء الصالونات السياسية، بل من أبناء الأرض والناس، يأكل مما يأكلون، ويشعر بما يشعرون به. هذه القربى لا تُشترى ولا تُفبرك، بل تُكتسب بالصدق والتواضع والعمل".

ختم: "أولئك الذين يهاجمون البعريني اليوم لا يستهدفون شخصه، بل يستهدفون نموذجًا جديدًا في العمل السياسي النظيف، القريب من الناس والمعبّر عنهم. ونحن سنبقى إلى جانب كل نائب يشبه أهله ويدافع عن كرامتهم، مهما ارتفعت أصوات الحقد والتشويه".
مواضيع ذات صلة
الاتحاد يحسمها بثلاثية نظيفة أمام الشارقة
lebanon 24
06/11/2025 11:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي التقى نكد: كهرباء زحلة شكلت نموذجا من الضروري الحفاظ عليه وتعميمه
lebanon 24
06/11/2025 11:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: الاستياء قد يدفع سلام للاعتكاف لكن العمل يجب أن يستمر
lebanon 24
06/11/2025 11:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الملتقى العربي" يصدر توصياته.. ويتخذ من مشروع قانون الاعلام اللبناني الجديد نموذجاً
lebanon 24
06/11/2025 11:27:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد البعريني

أحمد رستم

يوم لا

أحمد ر

العكر

الونا

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2025-11-06
04:16 | 2025-11-06
04:15 | 2025-11-06
04:05 | 2025-11-06
04:00 | 2025-11-06
03:57 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24