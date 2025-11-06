أصيب بجروح بالغة.. سميح ينضم لقافلة قتلى ضحايا حوادث السير

Advertisement

توفي المواطن سميح الكيّال بعد تعرّضه لحادث سير مروع وقع على طريق الملّولة قبل يومين ما أدّى إلى إصابته بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته، وفق ما أفادت مندوبة " ".