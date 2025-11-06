Advertisement

لبنان

أصيب بجروح بالغة.. سميح ينضم لقافلة قتلى ضحايا حوادث السير

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1438703-638980197534467395.jpg
Doc-P-1438703-638980197534467395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي المواطن سميح الكيّال بعد تعرّضه لحادث سير مروع وقع على طريق الملّولة قبل يومين ما أدّى إلى إصابته بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مهندس شاب ينضم إلى قافلة ضحايا حوادث السير في لبنان
lebanon 24
06/11/2025 11:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ارتفاع ضحايا حوادث السير في 2025 يستدعي تفعيل خطة السلامة المرورية
lebanon 24
06/11/2025 11:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر ضحايا حوادث السير.. الموت يخطف الشاب أسامة
lebanon 24
06/11/2025 11:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد ابن بلدة ببنين العكارية آخر ضحايا مسلسل حوادث السير في لبنان
lebanon 24
06/11/2025 11:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

مين ما

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:23 | 2025-11-06
04:16 | 2025-11-06
04:15 | 2025-11-06
04:05 | 2025-11-06
04:00 | 2025-11-06
03:57 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24