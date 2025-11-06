معوّض في سيدني للمشاركة في سلسلة فعاليات

Advertisement

بدأ رئيس النائب زيارة إلى أوستراليا للمشاركة في سلسلة فعاليات ومناسبات تنظمها الحركة في سيدني وملبورن، أبرزها إحياء ذكرى الرئيس الشهيد رينه معوّض ورفاقه، إلى جانب الاحتفالين السنويين للحركة في الولايتين.ولدى وصوله إلى سيدني، أقامت حركة – أوستراليا حفل استقبال حاشد في قاعة "الرينيسانس"، شارك فيه عدد كبير من أعضاء ومناصري الحركة وأبناء .ويتابع معوّض زيارته إلى ملبورن حيث يشارك في احتفال الحركة يوم السبت 8 تشرين الثاني في قاعة "مارون" – ثورنبري، ويحضُر القداس الإلهي عن راحة نفس الرئيس الشهيد ورفاقه 9 تشرين الثاني في مار شربل – غرينفايل، قبل أن يعود إلى سيدني للمشاركة في حفل الحركة يوم الجمعة 14 تشرين الثاني.