لبنان

معوّض في سيدني للمشاركة في سلسلة فعاليات

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:18
بدأ رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض زيارة إلى أوستراليا للمشاركة في سلسلة فعاليات  ومناسبات تنظمها الحركة في سيدني وملبورن، أبرزها إحياء ذكرى الرئيس الشهيد رينه معوّض ورفاقه، إلى جانب الاحتفالين السنويين للحركة في الولايتين.
ولدى وصوله إلى سيدني، أقامت حركة الاستقلال – أوستراليا حفل استقبال حاشد في قاعة "الرينيسانس"، شارك فيه عدد كبير من أعضاء ومناصري الحركة وأبناء الجالية اللبنانية.

ويتابع معوّض زيارته إلى ملبورن حيث يشارك في احتفال الحركة يوم السبت 8 تشرين الثاني في قاعة "مارون" – ثورنبري، ويحضُر القداس الإلهي عن راحة نفس الرئيس الشهيد ورفاقه يوم الأحد 9 تشرين الثاني في كنيسة مار شربل – غرينفايل، قبل أن يعود إلى سيدني للمشاركة في حفل الحركة يوم الجمعة 14 تشرين الثاني.
الجالية اللبنانية

حركة الاستقلال

ميشال معوّض

الاستقلال

يوم الأحد

اللبنانية

لبنان

كنيسة

