جشي من صير الغربية : المقاومة لم تُهزم



Advertisement

وخلال احتفال تكريمي أقامه " " للشهيد غيث في بلدة صير الغربية، أشار جشي إلى أن "العدو امتلك تفوقا تقنيا كبيرا واستطاع توجيه ضربة موجعة في ملف الاتصالات، إلا أنه فوجئ بثبات المقاومين وصلابتهم في الميدان"، لافتًا إلى أن "وزير الحرب الإسرائيلي غالنت نفسه أقرّ بأن الجيش الإسرائيلي قوي، لكن طريقة قتال حزب الله تستحق الاحترام". أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن "الحديث عن هزيمة ليس سوى جزء من حملة تضليل ، تهدف إلى ضرب إرادة الناس وثقتهم بخيار المقاومة"، مشددًا على أن "العدو رغم حشده خمس فرق عسكرية، تضم نحو 75 ألف جندي على الحدود ، فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على المقاومة، ولم يتمكن من احتلال بلدة واحدة أو التثبيت فيها".وخلال احتفال تكريمي أقامه " " للشهيد غيث في بلدة صير الغربية، أشار جشي إلى أن "العدو امتلك تفوقا تقنيا كبيرا واستطاع توجيه ضربة موجعة في ملف الاتصالات، إلا أنه فوجئ بثبات المقاومين وصلابتهم في الميدان"، لافتًا إلى أن "وزير الحرب الإسرائيلي غالنت نفسه أقرّ بأن الجيش الإسرائيلي قوي، لكن طريقة قتال حزب الله تستحق الاحترام".

وقال: "المقاومة ليست مجرد سلاح، بل إرادة وإيمان وعزم، فالسلاح تصنعه الإرادة، والمقاومون يقاتلون بروحهم قبل عتادهم كما قال القائد الشهيد "، معتبرًا أن "الدعوات لتسليم السلاح بحجة أنه لم يعد نافعًا هي ادعاءات باطلة، لأن مهمة المقاومة ليست منع الاعتداء بل إفشال أهداف العدو ومنعه من فرض شروطه".

وختم مؤكدًا أن "كلفة المواجهة، مهما كانت عالية، تبقى أقل بكثير من كلفة الاستسلام، لأننا في المواجهة نحافظ على كرامتنا وأرضنا وقيمنا، أما في الاستسلام فنفقد كل شيء".