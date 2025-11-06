Advertisement

لبنان

جشي من صير الغربية : المقاومة لم تُهزم

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:20
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أن "الحديث عن هزيمة المقاومة ليس سوى جزء من حملة تضليل ، تهدف إلى ضرب إرادة الناس وثقتهم بخيار المقاومة"، مشددًا على أن "العدو الإسرائيلي رغم حشده خمس فرق عسكرية، تضم نحو 75 ألف جندي على الحدود اللبنانية، فشل في تحقيق هدفه المعلن بالقضاء على المقاومة، ولم يتمكن من احتلال بلدة واحدة أو التثبيت فيها".
وخلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" للشهيد حسن حامد غيث في بلدة صير الغربية،  أشار  جشي إلى أن "العدو امتلك تفوقا تقنيا كبيرا واستطاع توجيه ضربة موجعة في ملف الاتصالات، إلا أنه فوجئ بثبات المقاومين وصلابتهم في الميدان"، لافتًا إلى أن "وزير الحرب الإسرائيلي غالنت نفسه أقرّ بأن الجيش الإسرائيلي قوي، لكن طريقة قتال حزب الله تستحق الاحترام".  
وقال: "المقاومة ليست مجرد سلاح، بل إرادة وإيمان وعزم، فالسلاح تصنعه الإرادة، والمقاومون يقاتلون بروحهم قبل عتادهم كما قال القائد الشهيد عماد مغنية"، معتبرًا أن "الدعوات لتسليم السلاح بحجة أنه لم يعد نافعًا هي ادعاءات باطلة، لأن مهمة المقاومة ليست منع الاعتداء بل إفشال أهداف العدو ومنعه من فرض شروطه".
 وختم مؤكدًا أن "كلفة المواجهة، مهما كانت عالية، تبقى أقل بكثير من كلفة الاستسلام، لأننا في المواجهة نحافظ على كرامتنا وأرضنا وقيمنا، أما في الاستسلام فنفقد كل شيء".
عماد مغنية

الإسرائيلي

اللبنانية

حسن حامد

حسين جشي

حزب الله

إسرائيل

