لبنان

إسرائيل تستعد للتدخل عسكريا في لبنان... إليكم ما كشفته قناة إسرائيلية

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:38
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله
وأشارت إلى أن هذا التدخل هدفه دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع "اتفاقية مستقرة" مع إسرائيل
 
ولفتت إلى أنه "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023". 
