لبنان
إسرائيل تستعد للتدخل عسكريا في لبنان... إليكم ما كشفته قناة إسرائيلية
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة 12
الإسرائيلية
أن الجيش
الإسرائيلي
يستعد لتدخل عسكري في
لبنان
بهدف إضعاف
حزب الله
.
وأشارت إلى أن هذا التدخل هدفه دفع
الحكومة اللبنانية
إلى توقيع "اتفاقية مستقرة" مع
إسرائيل
.
ولفتت إلى أنه "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023".
