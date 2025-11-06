Advertisement

لبنان

تبادل إطلاق نار بين قوى الأمن ومطلوب خطير... بيان يكشف تفاصيل ما حصل في الطريق الجديدة

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:44
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 22-1-2025، ادّعى المواطن م. خ. (مواليد 1998) والمواطن س. ف. (مواليد 1964)، كلٌّ على حِدة، أنّهما أثناء تواجدهما في محلّتي ضبيّة وأوتوستراد أنطلياس، تعرّضا لسلب محفظتَيهما من قبل شخص مجهول انتحل صفة أمنيّة، ولاذ بالفرار على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى:

– م. ك. (مواليد 1981، فلسطيني)

وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة، ويُعتبر من الأشخاص الخطيرين، ومسـلّح بصورة مستمرّة.

بتاريخ 15-10-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في محلّة طريق الجديدة. وأثناء محاولة توقيفه، أقدم المشتبه به على إطلاق النّار باتّجاه عناصر الدّوريّة محاولًا الهرب، عندها ردّت العناصر بالمثل، ما أدّى إلى إصابته، فتمّ توقيفه ونُزِعَ منه مسدّسه الحربي. ثم نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، بما في ذلك تنفيذ عدّة عمليّات سلب وسرقة بانتحال صفة أمنيّة في محافظة جبل لبنان، وتعاطي المخدّرات، واستخدام هويّة مزوّرة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
