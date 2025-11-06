تبادل إطلاق نار بين قوى الأمن ومطلوب خطير... بيان يكشف تفاصيل ما حصل في الطريق الجديدة

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بتاريخ 22-1-2025، ادّعى المواطن م. خ. (مواليد 1998) والمواطن س. ف. (مواليد 1964)، كلٌّ على حِدة، أنّهما أثناء تواجدهما في محلّتي ضبيّة وأوتوستراد ، تعرّضا لسلب محفظتَيهما من قبل شخص مجهول انتحل صفة أمنيّة، ولاذ بالفرار على متن درّاجة آليّة مجهولة المواصفات.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها، وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى:– م. ك. (مواليد 1981، فلسطيني)وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات عدليّة، ويُعتبر من الأشخاص الخطيرين، ومسـلّح بصورة مستمرّة.بتاريخ 15-10-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده في محلّة . وأثناء محاولة توقيفه، أقدم المشتبه به على إطلاق النّار باتّجاه عناصر الدّوريّة محاولًا الهرب، عندها ردّت العناصر بالمثل، ما أدّى إلى إصابته، فتمّ توقيفه ونُزِعَ منه مسدّسه الحربي. ثم نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، بما في ذلك تنفيذ عدّة عمليّات سلب وسرقة بانتحال صفة أمنيّة في ، وتعاطي المخدّرات، واستخدام هويّة مزوّرة.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المسدّس المضبوط، المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.