لبنان
حاصباني نفى حجز "القوات" تذاكر سفر للمغتربين للمجيء إلى لبنان والتصويت
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب غسان حاصباني، في حديث إلى صوت كلّ
لبنان
، أن هناك وزراء يمثلون رئيسي الجمهورية والحكومة في
مجلس الوزراء
والموضوع ليس محصورًا بالثنائي المسيحي أو
الثنائي
الشيعي
، وهناك من يتكلّم باسم المغتربين اللبنانيين ويحاول الحفاظ على حضورهم السياسي في الانتخابات النيابية على كامل الأراضي
اللبنانية
".
وقال: "سيكون صوتنا اليوم في مجلس الوزراء صوت المغتربين ومطالبة محقّة لكل اللبنانيين من أجل تصحيح خطأ قائم في قانون الانتخاب الحالي وسنذهب إلى أبعد مدى دستوري لتحقيق هذا المطلب".
وشرح حاصباني أنّ "هناك طرحًا مدمجًا قدّمه وزيرا الداخلية والخارجية وقد تم دمجهما بطلب من مجلس الوزراء في الجلسة الماضية ضمن لجنة وزارية وهذا هو النصّ الوحيد المقدَّم أمام مجلس الوزراء اليوم، موضحًا أنّ الأفكار التي طرحها بعض الوزراء تم ذكرها في تقرير اللجنة لكنها ليس طروحات مكتوبة باقتراحات قوانين".
وأكد أن "هذه الانتخابات مفصلية لكل لبنان، ولكن الواضح أن معادلة الستة نواب سقطت من
النقاش
كليا والنقاش بات حول موضوع الميغاسنتر وQR Code إضافة إلى اقتراع المغتربين للـ128 نائبًا".
حاصباني نفى "حجز
القوات اللبنانية
تذاكر سفر للمغتربين للمجيء إلى لبنان والتصويت"، قائلًا: "نحن نعمل ليصوّت المغترب من مكان إقامته ونطلب من المغتربين أن يتسجلوا في الخارج للاقتراع في مواقعهم".
