لبنان

الاتحاد العمالي شكر إدارة الصندوق ومجلس الإدارة على رفع التغطية الصحية إلى 90%

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:57
شكر الاتحاد العمالي العام في بيان " إدارة الصندوق  ورئيس و اعضاء مجلس الاداره الذين وقفوا الى جانب مطالب الاتحاد العمالي العام، بضرورة رفع التغطية الصحية للمستلزمات الطبية لتصل لنسبة 90% كما تنص عليه المراسيم التطبيقية لقانون الضمان الاجتماعي" . 
وقدّر الاتحاد "هذه الخطوه"، معاهدا العمال "الحفاظ على حقوقهم المكتسبة والمطالبه بتطبيقها".
 
ومن جانبه، رحب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ب"الاعلان المسؤول من قبل ادارة الضمان عن رفع التغطية الصحية للمستلزمات الطبية لتصل لنسبة 90% وفقا لما تنص عليه المراسيم التطبيقية لقانون الضمان الاجتماعي" .

و قال السيد في بيان: " اننا دائما من المتمسكين والداعمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي نريدها على قدر كبير من العافية وان تكون مختلف المؤسسات صادقة وشفافه معها بما يؤمن ديمومتها".

اضاف: " وان افضل ما يمكن ان نسمعه هو عوده التقديمات الى سابق عهدها، على ان يكون هناك توافق كامل مع المستشفيات فلا ترفض استشفاء او تعلق العمل باخر ،علما ان ادارة الضمان تعمل منذ فترة بمسؤولية كاملة على استعادة مختلف الخدمات التي كانت تقدمها وبالمستوى الذي كانت تقدمه للمستفيدين منها". 

ختم:" وننظر الى مؤسسة الضمان دائما نظرة المسؤولية ونحن معها والى جانبها في كل الاوقات وحريصون على وجودها وديمومة عملها واستمرارها".
