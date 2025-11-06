الاتحاد العمالي شكر إدارة الصندوق ومجلس الإدارة على رفع التغطية الصحية إلى 90%



وقدّر الاتحاد "هذه الخطوه"، معاهدا العمال "الحفاظ على حقوقهم المكتسبة والمطالبه بتطبيقها". شكر في بيان " إدارة الصندوق ورئيس و اعضاء الذين وقفوا الى جانب مطالب العام، بضرورة رفع التغطية الصحية للمستلزمات الطبية لتصل لنسبة 90% كما تنص عليه المراسيم التطبيقية لقانون الضمان الاجتماعي" .وقدّر الاتحاد "هذه الخطوه"، معاهدا العمال "الحفاظ على حقوقهم المكتسبة والمطالبه بتطبيقها".

ومن جانبه، رحب رئيس والمستخدمين في النقيب ب"الاعلان المسؤول من قبل ادارة الضمان عن رفع التغطية الصحية للمستلزمات الطبية لتصل لنسبة 90% وفقا لما تنص عليه المراسيم التطبيقية لقانون الضمان الاجتماعي" .



و قال السيد في بيان: " اننا دائما من المتمسكين والداعمين لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي نريدها على قدر كبير من العافية وان تكون مختلف المؤسسات صادقة وشفافه معها بما يؤمن ديمومتها".



اضاف: " وان افضل ما يمكن ان نسمعه هو عوده التقديمات الى سابق عهدها، على ان يكون هناك توافق كامل مع المستشفيات فلا ترفض استشفاء او تعلق العمل باخر ،علما ان ادارة الضمان تعمل بمسؤولية كاملة مختلف الخدمات التي كانت تقدمها وبالمستوى الذي كانت تقدمه للمستفيدين منها".



ختم:" وننظر الى مؤسسة الضمان دائما نظرة المسؤولية ونحن معها والى جانبها في كل الاوقات وحريصون على وجودها وديمومة عملها واستمرارها".