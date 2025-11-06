مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"

Advertisement

تسارعت الاخبار في اليومين الماضيين بعد تكشف حقيقة توزيع مخدرات على الطلاب في احدى اكبر المدارس في منطقة المتن الجنوبي.وفي التفاصيل، فانه ومنذ نحو اسبوعين لاحظت ممرضة أحدى المدارس المشهورة في منطقة المتن الجنوبي حالة اعياء واغماء عند عدد كبير من طلاب الصفوف المتوسطة والتكميلية، في وقت واحد، ما دفعها الى اعلان حال الطوارئ في المدرسة خصوصاً وان هذه الحالة اصيبوا بها بعد تناولهم نوعاً من السكاكر جرى توزيعه عليهم في الملعب.الادارة عملت سريعاً على تطويق الموضوع والعمل على كشف الفاعل بطريقة مدروسة، حيث استجوبت الطلاب كل لوحده وسألت عن مصدر السكاكر الى ان وصلت الى المصدر الموجود في المدرسة حيث تبين ان احدى الطالبات من الصفوف الثانوية، قامت بتوزيع اكياس من السكاكر على الطلاب تحتوي على مادة المخدر وطلبت منهم توزيعها على رفاقهم، ما ادى الى حالات الاضطراب لدى من تناول منها.وعلى الفور عمدت ادارة المدرسة على استدعاء اولياء أمر الطالبة والعمل على توجيه انذار لها وفصلها بشكل كامل عن الدراسة، واحالت الأمر الى الجهات المعنية وبوشرت التحقيقات.