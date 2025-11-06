Advertisement

لبنان

النيران اقتربت من المنازل.. حريق كبير في حرج بلدة دبعل (صور)

Lebanon 24
06-11-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1438750-638980251510499863.jpg
Doc-P-1438750-638980251510499863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق كبير في حرج بلدة دبعل في قضاء الضنية ما أدى إلى اشتعال مساحات واسعة من الأشجار الحرجية وتصاعد كثيف للدخان في سماء المنطقة، وفق ما لإادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وأفاد شهود عيان بأن النيران تقترب بشكل خطير من المنازل القريبة وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين ناشدوا فرق الدفاع المدني التدخل السريع وإرسال آليات لإخماد الحريق قبل تمدده أكثر.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حريق حرج دبعل وبيت حاويك يشتعل مجددًا
lebanon 24
06/11/2025 13:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق كبير في بلدة كفردونين (صور وفيديو)
lebanon 24
06/11/2025 13:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 13:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق داخل منزلٍ والنيران حاصرت عائلة
lebanon 24
06/11/2025 13:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء الضنية

لبنان 24

الضنية

لبنان

عيان

شجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2025-11-06
06:28 | 2025-11-06
06:23 | 2025-11-06
06:17 | 2025-11-06
06:15 | 2025-11-06
06:11 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24