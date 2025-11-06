النيران اقتربت من المنازل.. حريق كبير في حرج بلدة دبعل (صور)

Advertisement

اندلع حريق كبير في حرج بلدة دبعل في ما أدى إلى اشتعال مساحات واسعة من الأشجار الحرجية وتصاعد كثيف للدخان في سماء المنطقة، وفق ما لإادت مندوبة " ".وأفاد شهود بأن النيران تقترب بشكل خطير من المنازل القريبة وسط حالة من القلق بين الأهالي الذين ناشدوا فرق الدفاع المدني التدخل السريع وإرسال آليات لإخماد الحريق قبل تمدده أكثر.