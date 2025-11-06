Advertisement

لبنان

جوازات سفر ومستندات مزورة.. وتنبيه من الامن العام

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:05
صدر عن مكتب شؤون الإعلام‬ الإحصاءات‬ الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن العام اللبناني في الدوائر والمراكز الحدودية كافة، وفقاً للجداول المرفقة ربطاً.
‏وتنبّه المسافرين بالمسؤولية القانونية المترتبة عليهم لدى إستخدام المستندات المزورة وما ينتج عن ملاحقة قضائية.
