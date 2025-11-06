جوازات سفر ومستندات مزورة.. وتنبيه من الامن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام‬ الإحصاءات‬ الشهرية لحالات التزوير التي ضُبطت من قبل عناصر الأمن في الدوائر والمراكز الحدودية كافة، وفقاً للجداول المرفقة ربطاً.

‏وتنبّه المسافرين بالمسؤولية القانونية المترتبة عليهم لدى إستخدام المستندات المزورة وما ينتج عن ملاحقة قضائية.



Advertisement