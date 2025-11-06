Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى لبنان

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1438768-638980287027000410.png
Doc-P-1438768-638980287027000410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهوري أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى لبنان.
Advertisement

وقدّم أوراق اعتماده كلّ من سفير الإمارات فهد سالم سعيد الكعبي، وسفيرة منغوليا Bulgan Enkhtuvshin، وسفير بنين Adam Bagoudou Zakaria.

كما تسلّم الرئيس أوراق اعتماد سفير بنما Jose Ulises Lescure، وسفيرة نيوزيلندا Louise Searle، وسفير موريتانيا الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى.
 
مواضيع ذات صلة
رجي يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات
lebanon 24
06/11/2025 15:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لثمانية سفراء جدد معتمدين في الخارج: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب
lebanon 24
06/11/2025 15:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
06/11/2025 15:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية استقبل الأمين العام الجديد لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى بعد تسلّمه مهامه وزوّده بتوجيهاته لانطلاقة عمله
lebanon 24
06/11/2025 15:41:41 Lebanon 24 Lebanon 24

القصر الجمهوري

سعيد الكعبي

الشيخ محمد

جوزاف عون

موريتانيا

نيوزيلندا

شيخ محمد

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24