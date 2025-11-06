رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى لبنان

Advertisement

تسلّم رئيس الجمهورية في أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى .وقدّم أوراق اعتماده كلّ من سفير فهد سالم ، وسفيرة Bulgan Enkhtuvshin، وسفير بنين Adam Bagoudou Zakaria.كما تسلّم الرئيس أوراق اعتماد سفير بنما Jose Ulises Lescure، وسفيرة Louise Searle، وسفير الطالب المختار المجتبى.