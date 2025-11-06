بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا

Advertisement

استقبلت رئيسة مؤسسة " " في " فيلا الحريري" في الهلالية - ، أسرة موظفي مؤسسة الحريري بمختلف مكاتبها ومراكزها ومؤسساتها التنموية والتربوية والصحية والإجتماعية ، لمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لميلاد الرئيس ، مشاركةً منهم لها في هذه الذكرى، ولتهنئتها "ببيتها الجديد" .وأعربت الحريري عن "سعادتها بهذا اللقاء العائلي مع أسرة مؤسسة الحريري، وغداة ذكرى ميلاد مؤسسها ".وقالت: "بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أعبّر عن اعتزازي بتاريخ مؤسسة الحريري وانجازاتها وتقديري الكبير لجهد كل فرد منكم، كل من موقعه ودوره، في مختلف مجالات عمل وبرامج المؤسسة ، ومستمرون معكم إن شاء الله يداً واحدة وأسرة واحدة في متابعة رسالتها في خدمة وتنمية الإنسان والمجتمع".وختمت :" أهلاً وسهلاً بكم ، أن نلتقي دائماً على الخير والفرح". ( الوكالة الوطنية)