بعد الغارات الإسرائيلية على منطقة طورا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

عقب التي طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية، زعم الجيش أنه استهدف عناصر من كانوا ينشطون ضمن بنية تحتية تابعة لوحدة البناء في الحزب.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم جيش الدفاع قبل قليل في منطقة صور في مستهدفًا مخربين عملوا داخل بنية تحتية ارهابية تابعة لوحدة البناء التابعة لحزب الله الارهابي. لقد استخدمت البنية التحتية لانتاج معدات لصالح اعادة اعمار بنى تحتية ارهابية تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب. شكلت أنشطة العناصر الارهابية لحزب الله داخل البنية التحتية خرقًا للتفاهمات بين ولبنان".



وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على الأراضي الإسرائيلية".