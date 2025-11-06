بعد الغارات الإسرائيلية على منطقة طورا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم عناصر إرهابية لحزب الله عملوا داخل بنية تحتية ارهابية تابعة لوحدة البناء في حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل في منطقة صور في جنوب لبنان مستهدفًا مخربين عملوا داخل بنية تحتية ارهابية تابعة لوحدة البناء التابعة لحزب الله الارهابي.
🔸لقد… pic.twitter.com/v2vzCtA92w
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2025
#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم عناصر إرهابية لحزب الله عملوا داخل بنية تحتية ارهابية تابعة لوحدة البناء في حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل في منطقة صور في جنوب لبنان مستهدفًا مخربين عملوا داخل بنية تحتية ارهابية تابعة لوحدة البناء التابعة لحزب الله الارهابي.
🔸لقد… pic.twitter.com/v2vzCtA92w