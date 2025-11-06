Advertisement

لبنان

بعد الغارات الإسرائيلية على منطقة طورا.. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1438775-638980296990262800.PNG
Doc-P-1438775-638980296990262800.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقب الغارات الإسرائيلية التي طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حزب الله كانوا ينشطون ضمن بنية تحتية تابعة لوحدة البناء في الحزب.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم جيش الدفاع قبل قليل في منطقة صور في جنوب لبنان مستهدفًا مخربين عملوا داخل بنية تحتية ارهابية تابعة لوحدة البناء التابعة لحزب الله الارهابي. لقد استخدمت البنية التحتية لانتاج معدات لصالح اعادة اعمار بنى تحتية ارهابية تم استهدافها وتدميرها خلال الحرب. شكلت أنشطة العناصر الارهابية لحزب الله داخل البنية التحتية خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".  

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على الأراضي الإسرائيلية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية
lebanon 24
06/11/2025 15:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على طورا.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة
lebanon 24
06/11/2025 15:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل الانتشار في المنطقة ونستعد لأي تطور عملياتي
lebanon 24
06/11/2025 15:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الخروقات الاسرائيلية المتواصلة... بيان من الجيش
lebanon 24
06/11/2025 15:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

افيخاي ادرعي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24