لبنان

الجميّل: كتاب "الحزب" يخيّر لبنان بين الوجود والتخلي عن السيادة

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:45
كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ردا على كتاب"حزب الله" الى الرؤساء الثلاثة  عبر منصة "اكس":" يمعن حزب الله، عبر "كتابه الأخير" في تخيير أركان الدولة ومكوّنات الشعب اللبناني بين "وجود" الكيان اللبناني والتخلّي له عن صلاحيات سيادية بحصرية  السلاح والتفاوض، ويصرّ على جرّنا إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة. لذلك، بات يُحَتّمُ على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض، إذ لا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة".
