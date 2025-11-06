الجميّل: كتاب "الحزب" يخيّر لبنان بين الوجود والتخلي عن السيادة

كتب رئيس ردا على كتاب" " الى الرؤساء الثلاثة عبر منصة "اكس":" يمعن حزب الله، عبر "كتابه الأخير" في تخيير ومكوّنات الشعب اللبناني بين "وجود" الكيان اللبناني والتخلّي له عن صلاحيات سيادية بحصرية السلاح والتفاوض، ويصرّ على جرّنا إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة. لذلك، بات يُحَتّمُ على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفي السلاح والتفاوض، إذ لا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة".

Advertisement