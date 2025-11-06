Advertisement

لبنان

بالفيديو: حريق ضخم في بعقلين يهدد المنازل والأحراج

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1438779-638980303054572360.PNG
Doc-P-1438779-638980303054572360.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق ضخم في بلدة بعقلين، مهددًا المنازل المأهولة التي جرى إخلاء بعضها احترازيًا، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة من الأحراج وبساتين الزيتون المجاورة.
Advertisement
 
 
وسارع فوج الإطفاء في الدفاع المدني مركز بعقلين إلى التدخل بمؤازرة الأهالي، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده، وسط صعوبات ميدانية ناجمة عن الرياح النشطة التي تسهم في اتساع رقعة النيران بسرعة.

مواضيع ذات صلة
بالفيديو: حريق كبير يلتهم الأحراج في جبل سير – رشميا
lebanon 24
06/11/2025 15:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضنية.. حريق كبير يهدّد المنازل (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 15:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حريق ضخم في عكار.. ألسنة اللهب قضت على أحد المنازل وعلى مساحات شاسعة من الأشجار
lebanon 24
06/11/2025 15:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
lebanon 24
06/11/2025 15:42:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الزيتون

الري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24