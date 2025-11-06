بالفيديو: حريق ضخم في بعقلين يهدد المنازل والأحراج

اندلع حريق ضخم في بلدة بعقلين، مهددًا المنازل المأهولة التي جرى إخلاء بعضها احترازيًا، بعدما أتت النيران على مساحات واسعة من الأحراج وبساتين المجاورة.

Advertisement

وسارع فوج الإطفاء في الدفاع المدني مركز بعقلين إلى التدخل بمؤازرة الأهالي، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده، وسط صعوبات ميدانية ناجمة عن الرياح النشطة التي تسهم في اتساع رقعة النيران بسرعة.