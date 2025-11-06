"قوى الأمن" تعمّم صورة موقوف... وهذا ما طلبته

Advertisement

صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة الموقوف:ح. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب /10/ عشر مذكّرات عدليّة.وذلك للاشتباه بقيامه بأعمال فرض خوّات على المواطنين وتحصيل أموال بطريقة غير شرعية.تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.