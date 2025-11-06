Advertisement

لبنان

"قوى الأمن" تعمّم صورة موقوف... وهذا ما طلبته

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:50
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ح. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)، المطلوب للقضاء بموجب /10/ عشر مذكّرات عدليّة.
وذلك للاشتباه بقيامه بأعمال فرض خوّات على المواطنين وتحصيل أموال بطريقة غير شرعية.

تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 466553-05 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
