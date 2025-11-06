اليونيفيل: شراكتنا مع الجيش أساسية للحفاظ على الأمن في الجنوب

Advertisement

أكدت (اليونيفيل)، التزامها المستمر بالتعاون مع لتعزيز الأمن والاستقرار في .وجاء في بيانها: "نواصل التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني يوميًا، إذ يشكل العمل المشترك بيننا عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في جهود الحفاظ على الاستقرار في المنطقة". (سكاي نيوز)