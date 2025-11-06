Advertisement

لبنان

اليونيفيل: شراكتنا مع الجيش أساسية للحفاظ على الأمن في الجنوب

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:00
Doc-P-1438783-638980309771732013.webp
Doc-P-1438783-638980309771732013.webp photos 0
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التزامها المستمر بالتعاون مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وجاء في بيانها: "نواصل التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني يوميًا، إذ يشكل العمل المشترك بيننا عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في جهود الحفاظ على الاستقرار في المنطقة". (سكاي نيوز)
