لبنان
اليونيفيل: شراكتنا مع الجيش أساسية للحفاظ على الأمن في الجنوب
Lebanon 24
06-11-2025
|
06:00
A-
A+
أكدت
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
(اليونيفيل)، التزامها المستمر بالتعاون مع
الجيش اللبناني
لتعزيز الأمن والاستقرار في
جنوب لبنان
.
وجاء في بيانها: "نواصل التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني يوميًا، إذ يشكل العمل المشترك بيننا عنصرًا أساسيًا ومحوريًا في جهود الحفاظ على الاستقرار في المنطقة". (سكاي نيوز)
