Advertisement

لبنان

بعد الغارات الإسرائيلية على طورا.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1438788-638980320385457780.jpeg
Doc-P-1438788-638980320385457780.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدة طورا قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة 8 مواطنين آخرين بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما أعلنته "الصحة" عن غارات سحمر والنبطية وعيترون
lebanon 24
06/11/2025 15:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تُعلن حصيلة الغارة الإسرائيليّة على عربصاليم
lebanon 24
06/11/2025 15:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الغارات جنوباً.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
lebanon 24
06/11/2025 15:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية مياه الشرب في لبنان؟ هذا ما أعلنه وزير الصحة بالانابة
lebanon 24
06/11/2025 15:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قضاء صور

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24