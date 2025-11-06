بعد الغارات الإسرائيلية على طورا.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارات العدو على بلدة طورا ، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة 8 مواطنين آخرين بجروح.

