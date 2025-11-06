Advertisement

لبنان

بالصّورة.. حادث سير بين سيارة وآلية لليونيفيل

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:17
وقع حادث سير على مفرق أرزونشحور، حيث اصطدمت آلية تابعة لقوات اليونيفيل بسيارة مدنية، ما أدى إلى أضرار مادية في المركبتين.
