لبنان

بعد الحرارة المرتفعة.. لبنان على موعد مع الأمطار والرياح والرعد!

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:28
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، واحتمال تشكل خلايا رعدية شمالا .
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من الظهر مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية.
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات كما يتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، واحتمال تشكل خلايا رعدية شمالا .
السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، مع رياح ناشطة جنوبا. (الوكالة الوطنية)
لبنان

