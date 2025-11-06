اعتصام في مخيم البرج الشمالي احتجاجاً على سياسات الأونروا التعليمية

Advertisement

اعتصم عدد من الأهالي والفاعليات الشعبية في مخيم البرج أمام شارع المدارس، رفضا لسياسة الأونروا في دمج المدارس واكتظاظ الصفوف، وللمطالبة بحق أبنائهم في تعليم كريم يليق بإنسانيتهم ومستقبلهم.ويأتي الاعتصام في ظل تصاعد غضب الأهالي في مخيمات من السياسات التي تنتهجها الأونروا بشخص المديرة العامة كلاوس، التي يعتبرها الأهالي "سياسة تقليص ممنهجة للخدمات وتهديدا مباشرا لمستقبل التعليم في المخيمات ".وألقى رئيس جمعية "الحولة الاجتماعية" محمود الجمعة كلمة أمام المعتصمين، اعلن فيها "مسؤولية إدارة الأونروا في سياسة التقصير الممنهج تجاه حقوق شعبنا، خصوصا في الملف التعليمي الذي يمس كل بيت وكل طالب في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وقال: "لا يجوز أن تستمر إدارة الأونروا بسياسة عقابية ضد اللاجئين بحرمانهم حقهم الأساسي في التعليم واللائق، وحقهم أيضا في هويتهم الوطنية داخل مدارس الأونروا".وأكد المعتصمون أن "التعليم حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وسنواصل تحركاتنا حتى تتراجع إدارة الأونروا عن سياساتها المجحفة وتتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين ". (الوكالة الوطنية)