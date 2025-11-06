Advertisement

لبنان

اعتصام في مخيم البرج الشمالي احتجاجاً على سياسات الأونروا التعليمية

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:38
اعتصم عدد من الأهالي والفاعليات الشعبية في مخيم البرج الشمالي أمام شارع المدارس، رفضا لسياسة الأونروا في دمج المدارس واكتظاظ الصفوف، وللمطالبة بحق أبنائهم في تعليم كريم يليق بإنسانيتهم ومستقبلهم.
ويأتي الاعتصام في ظل تصاعد غضب الأهالي في مخيمات لبنان من السياسات التي تنتهجها الأونروا بشخص المديرة العامة دوروثي كلاوس، التي يعتبرها الأهالي "سياسة تقليص ممنهجة للخدمات وتهديدا مباشرا لمستقبل التعليم في المخيمات الفلسطينية".

وألقى رئيس جمعية "الحولة الاجتماعية" محمود الجمعة كلمة أمام المعتصمين، اعلن فيها "مسؤولية إدارة الأونروا في سياسة التقصير الممنهج تجاه حقوق شعبنا، خصوصا في الملف التعليمي الذي يمس كل بيت وكل طالب في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، وقال: "لا يجوز أن تستمر إدارة الأونروا بسياسة عقابية ضد اللاجئين بحرمانهم حقهم الأساسي في التعليم الكريم واللائق، وحقهم أيضا في التعبير عن هويتهم الوطنية داخل مدارس الأونروا".

وأكد المعتصمون أن "التعليم حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وسنواصل تحركاتنا حتى تتراجع إدارة الأونروا عن سياساتها المجحفة وتتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين". (الوكالة الوطنية)
 
