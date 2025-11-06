مرقص ناقش ونصار شؤونا عامة ومشاريع مبتكرة للشباب

Advertisement

استقبل بول ، في مكتبه في الوزارة، الوزير السابق وعرض معه شؤونا عامة.واشار بعد اللقاء الى "العلاقة الجيدة التي تجمعني بالوزير مرقص والتواصل الدائم بيننا"،وقال:"تلتقي بين الحين والآخر للاطلاع على بعض التطورات ومناقشة الأوضاع العامة في البلاد".وأوضح ان "اللقاء تطرق الى بعض المواضيع التي يمكن أن تقام في إطار ، ولا سيما بعدما عدت إلى العمل في القطاع الخاص وفي مجال الأشغال".وقال:" إن الهدف الأساسي هو خدمة والمجتمع اللبناني، خصوصاً الشباب والشابات، من خلال مشاريع مبتكرة وجميلة".وختم مؤكدا ان" هذه المواضيع، سنتابعها مع الوزير مرقص"، لافتا الى " مشروعين أو ثلاثة ناقشناها معا، ستبصر النور قريبا".كذلك استقبل نقيب الصحافة وتناولا شؤونا مهنية. (الوكالة الوطنية)