لبنان

مرقص ناقش ونصار شؤونا عامة ومشاريع مبتكرة للشباب

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:42
Doc-P-1438795-638980334529836706.png
Doc-P-1438795-638980334529836706.png photos 0
استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، الوزير السابق وليد نصار وعرض معه شؤونا عامة.
واشار نصار بعد اللقاء الى "العلاقة الجيدة التي تجمعني بالوزير مرقص والتواصل الدائم بيننا"،وقال:"تلتقي بين الحين والآخر للاطلاع على بعض التطورات ومناقشة الأوضاع العامة في البلاد".
وأوضح ان "اللقاء تطرق الى بعض المواضيع التي يمكن أن تقام في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعدما عدت إلى العمل في القطاع الخاص وفي مجال الأشغال".

وقال:" إن الهدف الأساسي هو خدمة لبنان والمجتمع اللبناني، خصوصاً الشباب والشابات، من خلال مشاريع مبتكرة وجميلة".

وختم مؤكدا ان" هذه المواضيع، سنتابعها مع الوزير مرقص"،  لافتا الى " مشروعين أو ثلاثة ناقشناها معا، ستبصر النور قريبا".

كذلك استقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي وتناولا شؤونا مهنية. (الوكالة الوطنية)
