لبنان

لجنة الشؤون الخارجية تبحث مع السفيرة الفرنسية سبل دعم الجيش

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:44
التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور فادي علامة سفيرة فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ناديا حي.
أكد الجانبان" عمق العلاقات بين البلدين وعلى الدعم الدائم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان".

وعرضت السفيرة المساعدة بدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار والاستفادة من علاقات فرنسا للعمل على تأمين الاستقرار في لبنان. (الوكالة الوطنية)
