لبنان
بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. توضيح للوزارة
Lebanon 24
06-11-2025
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت
وزارة السياحة
أن الفيديو المتداول عن
الوزيرة
لورا لحود
في مغارة
جعيتا
تم تصويره خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21
تموز
، حيث كانت مجموعة صغيرة من الموسيقيين حاضرة لعزف موسيقى خلفية هادئة بهذه المناسبة، بالتنسيق التام مع الفريق وتحت إشراف الخبراء الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة.
وقالت في بيان: "أي تفسير آخر هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها، شكراً لتعاونكم".
