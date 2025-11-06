Advertisement

لبنان

بعد فيديو وزيرة السياحة في مغارة جعيتا.. توضيح للوزارة

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1438799-638980340393851149.jpg
Doc-P-1438799-638980340393851149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت وزارة السياحة أن الفيديو المتداول عن الوزيرة لورا لحود في مغارة جعيتا تم تصويره خلال الافتتاح الرسمي لمغارة جعيتا في 21 تموز، حيث كانت مجموعة صغيرة من الموسيقيين حاضرة لعزف موسيقى خلفية هادئة بهذه المناسبة، بالتنسيق التام مع الفريق وتحت إشراف الخبراء الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة.
Advertisement

وقالت في بيان: "أي تفسير آخر هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها، شكراً لتعاونكم".
مواضيع ذات صلة
بشأن مغارة جعيتا.. ماذا أعلنت وزيرة السياحة مساء؟ (فيديو)
lebanon 24
06/11/2025 15:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل حول الزفاف داخل مغارة جعيتا.. وزارة السياحة: سنوجه انداراً للبلدية
lebanon 24
06/11/2025 15:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة
lebanon 24
06/11/2025 15:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة البيئة تشارك في لجنة تقويم الآثار البيئية المحتملة لما حصل في مغارة جعيتا
lebanon 24
06/11/2025 15:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة السياحة

لورا لحود

الوزيرة

جعيتا

تموز

لحود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24