لبنان

إغلاق المدارس و وازدحام الطرقات العامة في صور.. إليكم تفاصيل ما حصل

Lebanon 24
06-11-2025 | 06:53
Doc-P-1438800-638980345412028134.jpg
Doc-P-1438800-638980345412028134.jpg photos 0
افادت معلومات بأنه "بعد الغارة الجوية المعادية التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية، ومع استمرار التحليق المكثف للطيران الاستطلاعي في الأجواء، تشهد الطرقات العامة لمداخل مدينة صور زحمة سير خانقة. وأدى الوضع إلى إغلاق العديد من المدارس أبوابها". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

