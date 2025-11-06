Advertisement

لبنان

سرق خزنة لبلدية في بعلبك.. مطلوب وقع في قبضة الجيش

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:05
أعلنت قيادة الجيش في بيان، عن أنّ  دورية من مديرية المخابرات داهمت منازل مطلوبين في منطقة بريتال - بعلبك وأوقفت المواطن (ع.ط.) للاشتباه بضلوعه في سرقة خزنة عائدة لإحدى بلديات المنطقة، كما أوقفت المواطن (ح.ط.) المطلوب بجرم تزوير مبالغ مالية وتهريبها بين لبنان والعراق، إضافة إلى إطلاق النار.
وحسب البيان، بوشرالتحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
مديرية المخابرات

قيادة الجيش

منطقة برية

مديرية ال

العراق

بريتال

القضاء

لبنان

