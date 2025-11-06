Advertisement

لبنان

سلام والرابطة المارونية يناقشان قانون الانتخاب وتمكين اللبنانيين في الخارج

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:19
A-
A+

Doc-P-1438807-638980357015180911.png
Doc-P-1438807-638980357015180911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدا من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا في المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بلقاء رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، وبحثنا في مواضيع الساعة التي تقلق اللبنانيين باستمرار.
Advertisement
وفي مستهل اللقاء، كان لا بد ان نثمن جرأة وصراحة ومواقف رئيس الحكومة الصلبة في مختلف المواضيع ، وهو يرأس حكومة في اصعب الظروف متمنين له النجاح في مهامه، وهو يتعامل معها في حكمة ورؤية مستقبلية ايجابية ".

وقال:"تطرّقنا إلى عدد من المواضيع، في طليعتها قضية حصر السلاح، حيث شدّدنا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية ، وحصر السلاح من قبل الفلسطينيين ومن قبل كافة المسلحين في لبنان لتسلم الى الجيش اللبناني الذي هو حصن الدولة وسيادتها.

كما تحدثنا عن قانون الانتخاب، وجدّدنا موقف الرابطة المارونية الداعي إلى تمكين المنتشرين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية ، ولهم الحق في اختيار ممثليهم اي ١٢٨ نائباً ، ونطلب من  المجلس النيابي ومن مجلس الوزراء التنبه إلى هذا الموضوع وبإعطاء اصحاب الحق حقهم .

وتابع:"تناول البحث ايضا الفجوة المالية والمصارف، واكرر أن لا اقتصاد ولا رؤية اقتصادية من دون معالجة شاملة للفجوة المالية، تبدأ بإعادة أموال المودعين، ثم إعادة هيكلة المصارف .
ومن دون شك نعلم ان هناك اهتماماً واضحاً من المعنيين بهذا الملف، من بينهم حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد، ووزير المالية الأستاذ ياسين جابر، ووزير الاقتصاد الأستاذ عامر البساط، وهم مؤتمنين على هذا الموضوع، ونتمنى منهم الاسراع في هذا الموضوع لانعاش الوضع اللبناني .

أما في ما يتعلق بالإدارة العامة، فان رئيس الحكومة مع حكومته يقومون بتعزيز دور المؤسسات والإدارة العامة ولدينا الكثير من الكفاءات في لبنان نتمنى ان تطبق الاليات ذات الشفافية التامة لاختيار الكفاءات كي تتسلم الادارة ".
اضاف:" الظروف صعبة جدا ولكن أن الاوان ونطلب من الرؤساء والمعنيين بالشأن اللبناني أن يعملوا على تجنيب لبنان أي حرب في المستقبل ، فالشعب اللبناني عانى ما يكفي من الحروب والدمار وخراب ، المطلوب اليوم أن تُدار المفاوضات المباشرة وغير المباشرة فالموضوع تقرره الحكومة والرؤساء الذين يعلمون ماذا يمكن فعله ، والمهم أبعاد شبح الحرب عن اللبنانيين لانه كفى معاناة حربا ودمارا وهدما ".
مواضيع ذات صلة
الرابطة المارونية تناقش التحديات وتدعو لتثبيت الناس عبر دعم المشاريع الزراعية
lebanon 24
06/11/2025 15:44:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الاقتصادية تكرّم مارون الحلو لانتخابه رئيسًا للرابطة المارونية
lebanon 24
06/11/2025 15:44:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل الأمين العام للرابطة المارونية في بكركي
lebanon 24
06/11/2025 15:44:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية دعت الى مواكبة زيارة البابا في كلّ محطّاتها
lebanon 24
06/11/2025 15:44:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الفلسطينيين

مصرف لبنان

اللبنانية

المستقبل

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24