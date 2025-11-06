نواب لجنة التربية يستمعون لرئيس الجامعة اللبنانية حول أوضاع الكليات

Advertisement

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار والنواب: اشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، اسامة سعد، سليم الصايغ ، أنطوان حبشي، بلال حشيمي واسعد ضرغام ، كما حضر الجلسة بسام بدران، مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين، وذلك للاطلاع من والجامعة على واقع التعليم العالي الرسمي والخاص في .استمعت اللجنة الى عرض قدمه رئيس حول أوضاع الجامعة، وبخاصة المستجدات الأخيرة في بعض كليات الجامعة اللبنانية، حيث أكدت اللجنة " الشفافية في التعاطي مع هذه المواضيع، مع أهمية دور وأحكامه".وتم إرجاء البحث حول واقع التعليمي العالي الخاص في لبنان الى جلسة تحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)