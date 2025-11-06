Advertisement

لبنان

نواب لجنة التربية يستمعون لرئيس الجامعة اللبنانية حول أوضاع الكليات

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:22
A-
A+

Doc-P-1438808-638980358411526764.png
Doc-P-1438808-638980358411526764.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف  من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، اسامة سعد، سليم الصايغ ، أنطوان حبشي، بلال حشيمي واسعد ضرغام ، كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين، وذلك للاطلاع من وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية على واقع التعليم العالي الرسمي والخاص في لبنان.
Advertisement

استمعت اللجنة الى عرض قدمه رئيس الجامعة اللبنانية حول أوضاع الجامعة، وبخاصة المستجدات الأخيرة في بعض كليات الجامعة اللبنانية، حيث أكدت اللجنة " الشفافية في التعاطي مع هذه المواضيع، مع أهمية دور القضاء وأحكامه".
وتم إرجاء البحث حول واقع التعليمي العالي الخاص في لبنان الى جلسة تحدد لاحقا. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية.. تشكيل لجنة تحقيق في كلية الحقوق الفرع الأول
lebanon 24
06/11/2025 15:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدران في تخريج طلاب كلية الصيدلة: اجعلوا من انتمائكم إلى الجامعة اللبنانية وساما يرافقكم أينما حللتم
lebanon 24
06/11/2025 15:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة نيابية تبحث تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية
lebanon 24
06/11/2025 15:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية تبحث إدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني
lebanon 24
06/11/2025 15:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

رئيس الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

الوكالة الوطنية

جامعة اللبنانية

رئيس الجامعة

البروفيسور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:57 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:34 | 2025-11-06
08:26 | 2025-11-06
08:23 | 2025-11-06
08:21 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24