شراكات محلية ودولية لتوسيع خدمات Blue-Wallet المالية الرقمية في لبنان

جرى اليوم في مقر غرفة وجبل إطلاق المحفظة الرقميةBlue-Wallet للخدمات المالية الرقمية بمواصفات عالمية، برعاية رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق وحضور حشد كبير من الفاعليات الاقتصادية ورجال الأعمال.بدايةً تحدث فرحب بالجميع في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" الحاضن لجميع النشاطات الإقتصادية على اختلافها. وقال "نطلق معاً منتجاً مالياً رقمياً جديداً متمثلاً بشركة BLUE المالية في السوق ، وهي شركة تتمتع بمواصفات عالمية، ستضع لبنان ضمن شبكة مالية عالمية".وأضاف: "الشركة ستخلق شبكة من المراكز في الداخل لخدمة الزبائن واللبنانيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وانطلاقاً من كونها خدمة رقمية فإنها ستستهدف جيل الشباب بشكل أساسي. وهذا أمر هام ومرحب به، كونه يدخل لبنان عالم التكنولوجيا المالية من بابها العريض".ولفت شقير إلى أن" الخدمات التي توفرها الشركة ليست محصورة في لبنان فحسب، إنما من لبنان إلى العالم ومن العالم إلى لبنان لتقديم خدمات مالية إن كان فردية أو تجارية على إختلافها".وأكد" أننا اليوم ونحن نطلق الرائدة نشعر بألم من تأخر الدولة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة لا سيما إصلاح القطاع المصرفي، للقيام بدوره في خدمة المجتمع اللبناني، نأمل أن يتم ذلك سريعاً، لأنه لا نهوض للإقتصاد ولا نمواً مستداماً من دون تعافي القطاع المصرفي".وحيا شقير الجمل على" هذه المبادرة الرائدة التي ستحقق نقلة نوعية في عالم الخدمات المالية في لبنان"، مشدداً على أنه "مع وجود القطاع الخاص اللبناني، ووجود مبادرين لبنانيين، فإن لبنان سيبقى مواكباً لكل التطورات الحاصلة في عالم الرقمنة المالية وكذلك عالم الذكاء الإصطناعي".أما الجمل فشكر شقيرعلى" دعمه الدائم للاقتصاد الوطني وعلى رؤيته الواضحة لتعزيز مسار التحول الرقمي في لبنان".وقال:" بصفتي الرئيس التّنفيذي لـ BLUE، يُسعدني أن أكون بينكم اليوم لأشاركَكُم رؤية جديدة، تتعلق بالخدمات المالية الرقمية بمعايير عالمية ستوفرها BLUE على نطاق واسع في لبنان".‎وأكد "أننا اليوم أمام مرحلة تحوّل حقيقيّة، تحوّل من اقتصاد يعتمد على النّقد إلى مجتمع رقمي متكامل ومتطور"، مشدداً على أن "هذا التحوّل لم يعد خياراً أو رفاهية، بل أصبح ضرورة حتميّة، وقد حان الوقت لأن نكون جزءاً فاعلاً من هذا التّطوّر بعزيمةٍ وابتكار".ولفت الجمل إلى أنه"على يقين بأن BLUE سوف تكون نموذجاً رائداً يحتذى به وستلبّي احتياجات اللبنانيين على مستوى الخدمات المالية الرقمية وفقاً لأعلى المعايير العالمية".ثم قدم الجمل عرضاً عن الشركة والخدمات التي توفرها والشبكة التي تنتشر في الداخل، وقال: "اليوم BLUE قادرة أن تخدم المواطن الذي يلجأ إلى مصارف خارج لبنان لمواكبة التطورات اليوم بإمكانه من خلال التطبيق أن يكون لديه حساب رقمي وإجراء تحاويل داخلية وخارجية وأن يكون لديه بطاقة إئتمان رقمية أو حقيقية بالتعاون مع بنك الذي قمنا معه بعمل جبار مكننا من مواكبة شركات عالمية حجم أعمالها تبلغ مليارات دولار وتقديم نفس الخدمات التي تقدمها".ولفت الى أنه" بدأ الإستثمار في الشركة قبل 4 سنوات في خضم الأوقات الصعبة التي يعيشها لبنان ولكن إيماننا في البلد وعاصمته لجعلها منارة ومواكبة البلدان المتقدمة في التكنولوجيا والخدمات".ورداً على أسئلة الحضور، لفت الجمل الى أنه" أصبح بالإمكان تحميل التطبيق على أي هاتف ذكي وفتح حساب خلال 3 دقائق بدون توقيع أي مستند وفقاً للمعايير العالمية ومصرف لبنان".كما أشار الى أن "الشركة سيكون لديها 46 فرعاً منتشرة في لبنان، كذلك سيكون هناك عقد شراكة مع بنك مصر ولبنان كي يتمكن العملاء بالقيام بإيداعات وسحوبات نقدية. هذا فضلاً عن توفر 78 ماكينة صراف آلي في لبنان"، لافتاً إلى أن "إنطلاقتنا ستكون قوية"، كاشفاً أنه مع "بداية العام 2026 ستتوافر الخدمة على أكثر من 400 صراف آلي في لبنان".وفي نهاية المؤتمر قدم الجمل درع الشركة لشقير تقديراً لعطاءاته وللجهود التي يبذلها لتقوية القطاع الخاص اللبناني وخدمة .