لبنان

بالصور: انطلاق دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:24
Doc-P-1438812-638980364412479320.JPG
Doc-P-1438812-638980364412479320.JPG photos 0
نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم المرحلة الثامنة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات السورية من معرض رشيد كرامي في طرابلس عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.
0L9A8717.JPG
0L9A8728.JPG
 
0L9A8695.JPG
 
 

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

الحكومة اللبنانية

المديرية العامة

الصليب الأحمر

صباح اليوم

اللبنانية

