لبنان
بالصور: انطلاق دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم
Lebanon 24
06-11-2025
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت
المديرية العامة للأمن العام
صباح اليوم
المرحلة الثامنة من خطة
الحكومة اللبنانية
المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات
السورية
من معرض رشيد كرامي في
طرابلس
عبر مركز
الأمن العام
الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.
