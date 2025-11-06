بالصور: انطلاق دفعة جديدة من النازحين السوريين إلى بلادهم

نظّمت المرحلة الثامنة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، حيث غادرت مجموعة كبيرة من العائلات من معرض رشيد كرامي في عبر مركز الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.

