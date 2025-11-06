Advertisement

لبنان

أفيخاي أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:48
وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي إنذارا إلى سكان جنوب لبنان من دون أي معلومات إضافية.
لبنان

عربي-دولي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

ادرعي

