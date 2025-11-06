خبير بيئي يحذر: لبنان يواجه اليوم خطراً مرتفعاً جداً للحرائق

حذر مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في من مخاطر الحرائق اليوم. ونشر خارطة عن المناطق الأكثر عرضة للحرائق، وأرفقها بتعليق جاء فيه:"مع اشتداد حدة موسم الجفاف يواجه وبخاصة اليوم خطرا مرتفعا جدا لإندلاع وانتشار الحرائق وبخاصة في القسم الجنوبي منه".

