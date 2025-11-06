Advertisement

لبنان

خبير بيئي يحذر: لبنان يواجه اليوم خطراً مرتفعاً جداً للحرائق

Lebanon 24
06-11-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1438820-638980378947733343.png
Doc-P-1438820-638980378947733343.png photos 0
حذر مدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند جورج متري من مخاطر الحرائق اليوم. ونشر خارطة عن المناطق الأكثر عرضة للحرائق، وأرفقها بتعليق جاء فيه:"مع اشتداد حدة موسم الجفاف يواجه لبنان وبخاصة اليوم خطرا مرتفعا جدا لإندلاع وانتشار الحرائق وبخاصة في القسم الجنوبي منه".
جامعة البلمند

جورج متري

لبنان

جامع

جورج

