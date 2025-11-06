بو عاصي يتهم "الحزب" بتدمير لبنان ويحذر من استخدام السلاح خارج الدولة

Advertisement

قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بو ، في بيان ،ردا على كتاب " " "المفتوح" الى الرؤساء :"بادئاً ذي بدء، كيف تتوجه " العامة في حزب الله" إلى رئيس البلاد ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة؟! لم يقم أمينك العام بذلك لأنكم تزدرون بالدولة ورؤساء مؤسساتها.فجأة تحرص على التفاهم الوطني. اين كان هذا التفاهم الوطني حين أمعنت في حروبك العبثية تدميرا للوطن وللشعب والمؤسسات لتدعي اليوم حرصك على الاستقرار في ؟تريد مناقشة وجود السلاح في اطار وطني ولكنك ترفض مناقشة استخدامه مع أي كان، إلا طبعا.أصبت حين قلت إن الاسرائيلي يستهدف كل اللبنانيّين ومن كلامك ندينك لأنه إذا كان كل اللبنانيين مستهدفين فمن المسلمات ان يشارك كل اللبنانيين من خلال مؤسساتهم حصرا في قرار الحرب والسلم.عوضا عن ذلك تتكلم عن نفسك كحزب على اساس انك "مكوّن مؤسس في لبنان". هل شاركت في إنشاء لبنان الكبير او ؟كيف يكون حزبٌ أيا كان مكونا مؤسساً في وطن؟ إلا إذا نصبت نفسك ناطقا وحيدا باسم ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فكان حري بك المجاهرة بذلك وليس المواربة.ختاما، ترفض مبدأ التفاوض مع فيما الخيار الأوحد عدا ذلك هو حروبك المدمرة. انت وفشلك هم من يدفع لبنان للتفاوض مع إسرائيل من موقع ضعف. فتحت شعار تدمير إسرائيل، لم تدمّر سوى لبنان".