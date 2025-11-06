Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا.. وهذه أبرز المواقف

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:21
Doc-P-1438830-638980393955703427.png
Doc-P-1438830-638980393955703427.png photos 0
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث المستجدات والأوضاع العامة في البلاد، قبل أن ينتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 37 بنداً.

ومن أبرز البنود المطروحة أمام مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، إلى جانب استكمال البحث في القرار رقم 1 الصادر في 29 تشرين الأول 2025، والمتعلق بطلب المجلس من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

كما يتناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى بنود طارئة يُتوقّع أن يتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة في ضوء النقاشات التي ستجري خلال الجلسة. 
 
مواقف قبل الجلسة
وقبل بدء الجلسة، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن: "أنا شخصياً مع اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في لبنان وإذا أمكن الوصول إلى توافق فليكن وإذا لا فالتصويت ليس أمراً سلبياً بل إنه عمل ديمقراطي سليم".

من جانبه، قال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة أننا كوزراء نعمل جاهدين لاقناعهم لأنّ حجتنا قويّة ولكن وزراء "القوات" مع التصويت أكيد إذا تعذّر التوافق.

وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: "رئيس الجمهورية رسم ثوابت حقّ المغتربين بالاقتراع للنواب الـ128 ولكننا نفضّل التوافق وإذا أمكن تحقيقه بعد وقت فالأفضل التريّث بدل تحميل الحكومة مشاكل سابقة".
العماد جوزاف عون

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

وزير الدولة

اللبنانية

الجمهوري

ديمقراطي

جمهورية

