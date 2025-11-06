Advertisement

لبنان

بالصورة.. إنذار إسرائيلي جديد

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:23
وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل، كما تظهر الصورة أدناه.
جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

لبنان

