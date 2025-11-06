25
"حنان" مفقودة... هل تعرفون شيئاً عنها?
Lebanon 24
06-11-2025
|
08:26
A-
A+
photos
A+
A-
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة المفقودة حنان ماجد مرعي (مواليد عام 2006، مكتومة القيد).
التي غادرت بتاريخ 02-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الفاعور-
زحلة
، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ريّاق في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 901896-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:36 | 2025-11-06
06/11/2025 10:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
Lebanon 24
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
10:29 | 2025-11-06
06/11/2025 10:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
Lebanon 24
بالفيديو.. غارة عنيفة على بلدة زوطر الشرقية
10:19 | 2025-11-06
06/11/2025 10:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
Lebanon 24
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
10:12 | 2025-11-06
06/11/2025 10:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
