لبنان

"حنان" مفقودة... هل تعرفون شيئاً عنها؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:26
Doc-P-1438833-638980397273449027.jpg
Doc-P-1438833-638980397273449027.jpg photos 0
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة حنان ماجد مرعي (مواليد عام 2006، مكتومة القيد).
التي غادرت بتاريخ 02-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الفاعور- زحلة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ريّاق في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 901896-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة العلاقات

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

العلا

