"حنان" مفقودة... هل تعرفون شيئاً عنها؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة حنان ماجد مرعي (مواليد عام 2006، مكتومة القيد).التي غادرت بتاريخ 02-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة الفاعور- ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ريّاق في وحدة الدّرك الاقليمي، على الرّقم: 901896-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.