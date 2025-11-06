لجنة الأشغال توافق على تعديل قانون قرض البنك الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة

Advertisement

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب سجيع عطية وحضورمقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب: إبراهيم منيمنة، أنطوان حبشي، حسين جشي، سليم عون، جميل عبود، مخزومي، ندى البستاني، ملحم طوق، نزيه متى، شربل مارون، ياسين ياسين، وضاح الصادق وقاسم هاشم.كما حضر الجلسة:وزير الصناعة جو عيسى الخوري، لوزارة المالية معراوي، رئيس المصلحة الفنية في مديرية توزيع المناطق في جهاد غضية، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين إبراهيم ملاح وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر.وأشار بيان الى ان اللجنة أقرت بإجماع الأعضاء الحاضرين مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1569 الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 14 تاريخ 11/7/2025 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية القرض المقدم من للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في ".كما بحثت اللجنة في مشاكل الصناعيين مع المؤسسة العامة لكهرباء لبنان. (الوكالة الوطنية)