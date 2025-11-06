بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها. لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في ، ونؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا".

Advertisement