لبنان

بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي

Lebanon 24
06-11-2025 | 08:34
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": متابعة للانذارات التي قمنا باصدارها قبل قليل نوضح وخلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة اخلائها. لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان، ونؤكد مجددًا ان البيانات الرسمية تنشر هنا".
